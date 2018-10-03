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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59132

В чемпионате Сумщины определился бронзовый призер

17 октября состоялись три перенесенных матча чемпионата области по футболу в высшей лиге.

ФК «Велетенеь» (Глухов) - «Виктория» (Николаевка) 0:2

«Альянс» (Липовая Долина) - ФК «Тростянец» 1:0

«LS Group» (В.Сыроватка) - ФК «Кролевец» 2:0

После этих матчей по-прежнему лидирует «Альянс» - 46 очков в 17 играх, на 2 меньше у «Виктории». «LS Group» завершил чемпионат на третьем месте с 37 очками, на 4 меньше у ФК «Тростянец»…

В турнире осталось сыграть всего два матча, в них и решится, кто же станет чемпионом.

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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