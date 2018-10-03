В чемпионате Сумщины определился бронзовый призер

ФК «Велетенеь» (Глухов) - «Виктория» (Николаевка) 0:2
«Альянс» (Липовая Долина) - ФК «Тростянец» 1:0
«LS Group» (В.Сыроватка) - ФК «Кролевец» 2:0
После этих матчей по-прежнему лидирует «Альянс» - 46 очков в 17 играх, на 2 меньше у «Виктории». «LS Group» завершил чемпионат на третьем месте с 37 очками, на 4 меньше у ФК «Тростянец»…
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