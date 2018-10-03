В Ахтырском музее играли в шахматы

Работники отдела молодежи и спорта собрали в городском краеведческом музее настоящих любителей игры в шахматы.
Научный сотрудник «Ахтырского городского краеведческого музея» Юрий Берест рассказал участникам турнира о жизни и спортивных достижениях нашего земляка Льва Капусты.
Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: дети и взрослые.
Участниками соревнований стали ученики общеобразовательных школ города, студенты колледжа СНАУ и жители города - любители шахматных композиций.
Победителями среди детей стали:
I место - Пастернак Антон (школа № 5)
II место - Михеева Алиса (школа № 1)
III место - Сергийко Станислав (гимназия)
Грамотой за участие и волю к победе был награжден самые младшие участники турнира - ученик гимназии Диброва Вадим и ученик школы № 2 Шейко Иван.
Среди взрослых победители определились следующим образом:
I место - Лебидь Павел Михайлович
II место - Голка Владимир Иванович
III место - Ойхман Валерий Борисович
Грамотами за участие и волю к победе награждены Дульский Иван Иванович, Гаркуша Александр Александрович, Беленецкий Вадим Абрамович, сообщает Ахтырский городской совет.
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