В Ахтырском музее играли в шахматы В традиционном октябрьском шахматном турнире, посвященном памяти первого шахматного мастера Сумщины и известного шахматного композитора мирового уровня Льва Капусты, в этом году участие приняли 32 спортсмена.

Работники отдела молодежи и спорта собрали в городском краеведческом музее настоящих любителей игры в шахматы. Научный сотрудник «Ахтырского городского краеведческого музея» Юрий Берест рассказал участникам турнира о жизни и спортивных достижениях нашего земляка Льва Капусты. Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: дети и взрослые. Участниками соревнований стали ученики общеобразовательных школ города, студенты колледжа СНАУ и жители города - любители шахматных композиций. Победителями среди детей стали: I место - Пастернак Антон (школа № 5) II место - Михеева Алиса (школа № 1) III место - Сергийко Станислав (гимназия) Грамотой за участие и волю к победе был награжден самые младшие участники турнира - ученик гимназии Диброва Вадим и ученик школы № 2 Шейко Иван. Среди взрослых победители определились следующим образом: I место - Лебидь Павел Михайлович II место - Голка Владимир Иванович III место - Ойхман Валерий Борисович Грамотами за участие и волю к победе награждены Дульский Иван Иванович, Гаркуша Александр Александрович, Беленецкий Вадим Абрамович, сообщает Ахтырский городской совет.