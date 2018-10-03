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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52131

В Ахтырском музее играли в шахматы

В традиционном октябрьском шахматном турнире, посвященном памяти первого шахматного мастера Сумщины и известного шахматного композитора мирового уровня Льва Капусты, в этом году участие приняли 32 спортсмена.

Работники отдела молодежи и спорта собрали в городском краеведческом музее настоящих любителей игры в шахматы.

Научный сотрудник «Ахтырского городского краеведческого музея» Юрий Берест рассказал участникам турнира о жизни и спортивных достижениях нашего земляка Льва Капусты.

Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: дети и взрослые.

Участниками соревнований стали ученики общеобразовательных школ города, студенты колледжа СНАУ и жители города - любители шахматных композиций.

Победителями среди детей стали:

I место - Пастернак Антон (школа № 5)

II место - Михеева Алиса (школа № 1)

III место - Сергийко Станислав (гимназия)

Грамотой за участие и волю к победе был награжден самые младшие участники турнира - ученик гимназии Диброва Вадим и ученик школы № 2 Шейко Иван.

Среди взрослых победители определились следующим образом:

I место - Лебидь Павел Михайлович

II место - Голка Владимир Иванович

III место - Ойхман Валерий Борисович

Грамотами за участие и волю к победе награждены Дульский Иван Иванович, Гаркуша Александр Александрович, Беленецкий Вадим Абрамович, сообщает Ахтырский городской совет.

Спорт Ахтырка Шахматы

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