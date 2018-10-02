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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53210

В Сумах состоялась первая секторальная стратегическая сессия

17 октября в Конгресс-центре СумГУ прошла первая секторальная стратегическая сессия в сфере образования.

В ней приняли участие руководство города, депутаты городского совета, педагоги и родители сумских школьников.

Мэр Сум Александр Лысенко поблагодарил всех, кто изъявил желание высказаться относительно будущего развития образования Сум.

«Данная секторальная стратегическая сессия призвана собрать и систематизировать мнения педагогов и родителей по поводу главных проблем в сфере образования, которые сегодня существуют в нашем городе. Вместе мы сможем определить наиболее значимые и найти пути их решения. Все те наработки, которые нам удастся сделать во время сессии, обязательно будут обработаны и внесены в Стратегии развития Сум», - сказал Александр Лысенко.

Начальник профильного управления Антонина Данильченко представила аудитории современную проблематику сумского образования. Среди озвученных вопросов, которые должны решаться в первую очередь, чиновник назвала вызовы, связанные с введением концепции «Новая украинская школа», созданием образовательной среды «Новое образовательное пространство» и осуществлением мер по обеспечению территориальной доступности и комфортности учебных заведений города, низкий уровень мотивации педагогов к профессиональной деятельности и росту, снижение общественного престижа педагогического труда; высокую энергозатратность зданий учебных заведений в условиях постоянно растущих цен на энергоресурсы, что приводит к увеличению расходов городского бюджета; несоответствие форм и методов обучения запросам современного общества.

Чтобы дополнить этот перечень, участникам предложили разделиться на группы, озвучить и записать свой круг проблем в сфере образования. Результат работы таких воркшопов показал, что у большинства участников мысли совпадали.

В основном, как педагогов, так и родителей, волнуют недостаточность финансирования образования, комфортность условий и безопасность учебных заведений, а также нехватка образовательных кадров.

Все эти пожелания и замечания уже в течение сегодняшнего дня будут обработаны, систематизированы и обобщены. В дальнейшем их обязательно будут обсуждать во время следующих секторальных стратегических сессий.

После обработки экспертами наиболее значимые вопросы найдут свое отражение в Стратегии развития города до 2027 года.

Общество Образование Секторальная стратегическая сессия Стратегия развития

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