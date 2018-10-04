На Сумщине «распилили» 400 тысяч на ремонте дороги На Сумщине по подозрению в противоправном завладении 415 тыс грн при ремонте проезжей части задержан сотрудник райавтодора

Конотопской местной прокуратурой в среду, 17 октября 2018 года, по материалам, собранным Управлением защиты экономики в Сумской области и Конотопским отделом полиции, сообщено о подозрении главному инженеру филиала «Бурынский райавтодор» дочернего предприятия «Сумской облавтодор», который, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды в интересах предприятия составил неправдивые официальные документы.

Установлено, что указанное предприятие в 2016 году выполняло капитальный ремонт проезжей части по ул. Кутузова в г. Бурынь. После завершения работ главный инженер составил и подписал официальные документы, в которые внес заведомо ложные сведения о стоимости и объемах выполненных работ. На основании указанных документов Бурынским городским советом на счет предприятия перечислено 1 млн 345 тыс. грн.

«Однако согласно заключению комиссионной судебной строительно-технической экспертизы фактические объемы и стоимость выполненных строительных работ по капитальному ремонту проезжей части не соответствуют объемам, указанным в актах. Стоимость завышена на 415 тыс. грн», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранение от должности.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.