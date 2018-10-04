В Глухове горел гараж

17 октября в 22:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража в Глухове на ул. Гагарина. На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, загорелась кровля гаража. Также существовала угроза перекидывания огня на жилой дом, находившийся лишь в 4 м от очага пожара.
В 22:14 силами двух отделений спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня и отвести опасность от дома, а в 22:35 - полностью укротить пожар.
Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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