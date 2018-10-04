Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36327

В Глухове горел гараж

Укрощая пожар в гараже, спасатели предотвратили возгорание дома.

17 октября в 22:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража в Глухове на ул. Гагарина. На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, загорелась кровля гаража. Также существовала угроза перекидывания огня на жилой дом, находившийся лишь в 4 м от очага пожара.

В 22:14 силами двух отделений спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня и отвести опасность от дома, а в 22:35 - полностью укротить пожар.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Глухов Пожар

По тематике

Сегодня 15:14

Под Сумами сгорела дача

17 октября в 14:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на территории дачного кооператива в с. Старое...

Маленький герой: на Сумщине мальчик спас брата из пожара
16.10.2018 14:59

Маленький герой: на Сумщине мальчик спас брата из пожара

12 октября в 21:34 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в одном из домов многоквартирного одноэтажного дома на...

16.10.2018 13:23

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

Сегодня, 16 октября, в 4:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Пушкина в с....

16.10.2018 10:38

На Сумщине пожарные тушили сеновал

Ликвидировав возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения хозяйственную постройку и жилой дом....

В Сумах горела баня
15.10.2018 15:40

В Сумах горела баня

Происшествие произошло сегодня, 15 октября, в пер. Дачном возле гостиницы «Псел»....

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
В сумских больницах подключают отопление
Сегодня 17:35
Роменские полицейские поймали серийного «кофемана»
Сегодня 17:17
На Сумщине произошла реорганизация ГУ ГФС в области
Сегодня 16:49
Доверчивый ахтырчанин стал жертвой интернет-мошенника
Сегодня 16:22
Патриарх Филарет передал матери погибшего бойца «Дилли» награду «За жертвенность и любовь к Украине»
Сегодня 15:57
В Сумах сбили велосипедиста: патрульные ищут виновника
Сегодня 15:42
Сумчан приглашают на второе в сезоне футзальное дерби
Сегодня 15:28
С кем сыграют сумские волейболисты в кубке Украины
Сегодня 15:15
Под Сумами сгорела дача
Сегодня 15:14
Дело о тройном убийстве на Сумщине назначено к судебному разбирательству
Сегодня 14:58
Подробности вчерашнего инцидента с пьяным сумчанином на крыше (видео)
Сегодня 14:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.