В Глухове горел гараж Укрощая пожар в гараже, спасатели предотвратили возгорание дома.

17 октября в 22:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража в Глухове на ул. Гагарина. На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, загорелась кровля гаража. Также существовала угроза перекидывания огня на жилой дом, находившийся лишь в 4 м от очага пожара.

В 22:14 силами двух отделений спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня и отвести опасность от дома, а в 22:35 - полностью укротить пожар.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.