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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54165

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины

10-13 октября в г. Каменское состоялся чемпионат Украины по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке) среди юношей и девушек 2006-2009 г.р.

В соревнованиях приняли участие 246 спортсменов из тринадцати областей Украины и Киева.

По итогам соревнований чемпионами Украины стали две команды Сумской обл. (КДЮСШ «Барса» г. Шостка):

- команда девушек в составе Денисовой Дианы, Клочко Елизаветы, Фащук Виктории, Бучинской Софии) и команда юношей в составе Тарасенко Евгения, Исмагилова Амира, Старжинского Тимура, Колембета Роберта.

В личном первенстве:

Тарасенко Евгений - I место (возрастная группа 2006-2007р.н.),

Денисова Диана - II место (2006-2007р.н.),

Клочко Елизавета - III место (2006-2007р.н.),

Коляда Савелий - II место (2008-2009р.н.).

Во Всеукраинских соревнованиях спортсменов ДЮСШ 2010 г.р. и моложе Елецкая Арина завоевала III место.

Спорт Акробатика КДЮСШ Барса Шостка

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