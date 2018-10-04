Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие 246 спортсменов из тринадцати областей Украины и Киева.
По итогам соревнований чемпионами Украины стали две команды Сумской обл. (КДЮСШ «Барса» г. Шостка):
- команда девушек в составе Денисовой Дианы, Клочко Елизаветы, Фащук Виктории, Бучинской Софии) и команда юношей в составе Тарасенко Евгения, Исмагилова Амира, Старжинского Тимура, Колембета Роберта.
В личном первенстве:
Тарасенко Евгений - I место (возрастная группа 2006-2007р.н.),
Денисова Диана - II место (2006-2007р.н.),
Клочко Елизавета - III место (2006-2007р.н.),
Коляда Савелий - II место (2008-2009р.н.).
Во Всеукраинских соревнованиях спортсменов ДЮСШ 2010 г.р. и моложе Елецкая Арина завоевала III место.
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