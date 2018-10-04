Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины 10-13 октября в г. Каменское состоялся чемпионат Украины по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке) среди юношей и девушек 2006-2009 г.р.

В соревнованиях приняли участие 246 спортсменов из тринадцати областей Украины и Киева. По итогам соревнований чемпионами Украины стали две команды Сумской обл. (КДЮСШ «Барса» г. Шостка): - команда девушек в составе Денисовой Дианы, Клочко Елизаветы, Фащук Виктории, Бучинской Софии) и команда юношей в составе Тарасенко Евгения, Исмагилова Амира, Старжинского Тимура, Колембета Роберта. В личном первенстве: Тарасенко Евгений - I место (возрастная группа 2006-2007р.н.), Денисова Диана - II место (2006-2007р.н.), Клочко Елизавета - III место (2006-2007р.н.), Коляда Савелий - II место (2008-2009р.н.). Во Всеукраинских соревнованиях спортсменов ДЮСШ 2010 г.р. и моложе Елецкая Арина завоевала III место.