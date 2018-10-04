Оперативники задержали дерзкого разбойника, избившего пенсионера Сутки понадобилась сотрудникам уголовного розыска для установления и задержания 42-летнего жителя Шостки, которого подозревают в совершении разбойного нападения.

Сообщение о разбойном нападении в полицию поступило от 63-летнего потерпевшего. Пенсионер рассказал правоохранителям: неделю назад, ночью, в дверь его квартиры постучали. Чуть он их открыл, как стал жертвой нападения. Незнакомый мужчина избил его, а потом заставил пойти к банкомату и снять с пенсионной карточки всю наличность - 1000 гривен. Забрав деньги, нападающий убежал. По состоянию здоровья вследствие полученных побоев заявитель через неделю смог выйти из дома и почти через силу добрался до полиции.

Пострадавшего мужчину полицейские передали медикам, которые диагностировали у того закрытую травму грудной клетки и перелом 10-го ребра.

«На установление личности злоумышленника и его розыск были задействованы максимальные силы всего отдела полиции, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Были опрошены более сотни жителей окрестных многоэтажек. Наши специалисты составили фоторобот подозреваемого и провели другие оперативно-розыскные мероприятия. И эта работа дала свой положительный результат».

Нападавшим оказался неоднократно судимый 42-летний житель Шостки, который знал об одиноком пенсионере от общих знакомых. Злоумышленнику было хорошо известно, где он живет и когда получает пенсию. Поэтому, пытаясь найти деньги на спиртное и продукты питания, он и решил ограбить старика.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.