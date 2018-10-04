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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30145

На Сумщине пенсионерка лишилась 46 тысяч гривен из-за «денежной реформы»

Несмотря на постоянные предостережения сотрудников полиции о том, что так называемая денежная реформа есть не что иное, как мошенническая схема, очередной жертвой подобной сделки стала пенсионерка из Глуховщины.

В Глуховский отдел полиции обратилась 81-летняя жительница района с заявлением о мошенничестве. Правоохранители выяснили: накануне к бабушке, которая живет в селе сама, пришел незнакомец. Представившись сотрудником одного из украинских банков, он рассказал ей об обмене старых купюр на новые, и предложил поменять у него всю имеющуюся наличность. Пенсионерка вспомнила: соседи рассказывали о подобном, но в силу своего возраста и состояния здоровья не очень поняла, о чем шла речь. Поэтому, не колеблясь, приняла предложение «благодетеля», и вынесла все сбережения.

Обман выяснился на следующий день, когда в гости к старушке приехали родственники, и бабушка показала им «новые» деньги. На поверку, полученные купюры оказались сувенирными бумажками.

Сейчас в полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), в рамках которого выясняется личность злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глуховский район Мошенничество

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