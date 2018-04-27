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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Патриарх Филарет передал матери погибшего бойца «Дилли» награду «За жертвенность и любовь к Украине»

Во вторник, 16 октября, в общеобразовательной школе №9 города Конотопа Сумской области состоялось общее собрание учащихся старших классов, чтобы почтить память погибшего на Донбассе бойца ДУК «Правый сектор» Андрея Кривича («Дилли»).

На мероприятии присутствовали активисты «ПС» и представители Украинской Православной Церкви, которые передали матери погибшего добровольца награды от патриарха Филарета – «За жертвенность и любовь к Украине», сообщает пресс-служба «Правого сектора».

Напомним: 19-летний боец ДУК «ПС» Андрей Кривич с позывным «Дилли» погиб 27 марта 2018 года на Донбассе от пули снайпера боевиков.

Общество Андрей Кривич Герой АТО Дилли Награда Погибший в АТО Филарет

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