Подробности вчерашнего инцидента с пьяным сумчанином на крыше (видео) Патрульные помогли мужчине, который сначала через крышу пытался попасть в квартиру на 9 этаже, а затем стал заложником ситуации

Событие произошло 17 октября, около 8 часов утра, на улице Ильинской. Внимание прохожих привлек мужчина, который сидел на крыше балкона 9 этажа. На какие-либо просьбы и уговоры граждан залезть на крышу дома он не реагировал. Очевидцы вызвали на патрульных полицейских.

Инспекторы уже через несколько минут прибыли к указанному дому и поднялись на крышу.

Полицейские начали разговор с мужчиной, и тот объяснил, что поссорился с женой, которая отняла у него ключи и не впускала в квартиру. В конце концов, мужчина поднялся на крышу дома, после чего спустился на балкон собственной квартиры и начал стучать в окно. Поняв, что подняться обратно на крышу самостоятельно он не сможет, мужчина сел на край и продолжил стучать ногами в окно.

«У гражданина были признаки сильного алкогольного опьянения, а на такой высоте и небольшой площади он в любую минуту мог упасть на землю», - рассказывают инспекторы.

На помощь прибыли спасатели и еще один экипаж патрульных. Полицейские поддерживали контакт с мужчиной и вместе со спасателями помогли ему подняться в безопасное место.

В дальнейшем гражданина доставили в больницу, а после осмотра медиками в Сумской отдел полиции.