Дело о тройном убийстве на Сумщине назначено к судебному разбирательству Уголовное производство по обвинительному акту в отношении лица, обвиняемого в тройном убийстве и незаконном приобретении, ношении, хранении взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения, назначено к судебному разбирательству на 10:00 21 ноября 2018 года.

В судебное заседание вызваны прокурор, потерпевшие, их адвокат, обвиняемый и его адвокат, свидетели. Обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 16 декабря 2018 года.

Председательствующий судья - Терещенко А.И., судьи Черкашина М.С., Клищ А.В.

Для информации: лицо обвиняется в том, что 10 июня 2018 года в с. Старые Вирки, Белопольского района совершил убийство трех человек, двое из которых застрелил, а другого зарезал.

Кроме этого, данное лицо обвиняется в незаконном приобретении, ношении и хранении взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения.

Санкция п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Санкция ч. 2 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба Белопольского райсуда.