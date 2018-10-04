С кем сыграют сумские волейболисты в кубке Украины Сегодня, 18 октября прошла жеребьевка третьего раунда кубка Украины по волейболу среди мужских команд.

В офисе Федерации волейбола Украины состоялась жеребьевка третьего этапа национального Кубка среди мужчин. Здесь уже к командам, которые успешно выступили в предыдущих этапах, присоединились лидеры Суперлиги по итогам прошлого сезона.

«ШВСМ-СумДУ» на третьем этапе в группе М сыграет со старыми знакомыми из лубенского «Фаворита», с которым они уже играли на втором этапе. Также в этом трио сыграет «Олюртранс» (Луцк), который выступает в высшей лиге.

Игры третьего этапа пройдут в Сумах 2-4 ноября.