С кем сыграют сумские волейболисты в кубке Украины

В офисе Федерации волейбола Украины состоялась жеребьевка третьего этапа национального Кубка среди мужчин. Здесь уже к командам, которые успешно выступили в предыдущих этапах, присоединились лидеры Суперлиги по итогам прошлого сезона.
«ШВСМ-СумДУ» на третьем этапе в группе М сыграет со старыми знакомыми из лубенского «Фаворита», с которым они уже играли на втором этапе. Также в этом трио сыграет «Олюртранс» (Луцк), который выступает в высшей лиге.
Игры третьего этапа пройдут в Сумах 2-4 ноября.
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