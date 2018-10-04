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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28163

Сумчан приглашают на второе в сезоне футзальное дерби

Во вторник, 23 октября, в Сумах пройдет первая игра второго предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

На паркете манежа СумГУ роменский «Рятувальник» будет принимать сумчан из «Food Centre - СумДУ». По договоренности между командами обе встречи пройдут в Сумах.

Начало игры в 17.00.

Напомним: в первом туре чемпионата в первой лиге сумчане обыграли роменчан со счетом 3:0.

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Рятувальник Футзла

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