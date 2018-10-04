Сумчан приглашают на второе в сезоне футзальное дерби

На паркете манежа СумГУ роменский «Рятувальник» будет принимать сумчан из «Food Centre - СумДУ». По договоренности между командами обе встречи пройдут в Сумах.
Начало игры в 17.00.
Напомним: в первом туре чемпионата в первой лиге сумчане обыграли роменчан со счетом 3:0.
Сегодня, 18 октября, ФК «Сумыхимпром-СДПУ» сыграет ответный матч в первом предварительном раунде кубка Украины по футзалу....
14 октября сумская команда «Сумыхимпром-СДПУ» сыграла первый матч первого квалификационного раунда Кубка Украины по футзалу....
Сегодня, 14 октября, в рамках второго тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу роменские “спасатели” на своей площадке сыграли вничью...
13 октября сумская команда играла в Броварах матч второго тура чемпионата Украины по футзалу....
9 октября в Сумах прошел матч первого тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги....