В Сумах пройдет очередное футзальное дерби Во вторник, 23 октября, в Сумах пройдет первая игра предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

На паркете манежа СумГУ роменский «Рятувальник» будет принимать сумчан из «Food Centre - СумДУ». По договоренности между командами обе встречи пройдут в Сумах.

Начало игры в 17.00.

Напомним: в первом туре чемпионата в первой лиге сумчане обыграли роменчан со счетом 3:0.