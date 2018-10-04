В Сумах сбили велосипедиста: патрульные ищут виновника Патрульная полиция просит помочь в поисках участника ДТП, который оставил место аварии.

17 октября, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Героев Крут и Заливная.

Предварительно, водитель неустановленного авто при выезде с улицы Заливная не предоставил преимущество в движении 24-летнему велосипедисту, который двигался по улице Героев Крут по направлению улицы Ивана Харитоненко.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, а другой участник покинул место происшествия.

В медицинском учреждении у мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Приметы пропавшего автомобиля: белый седан, имеет механические повреждения передней левой части.

Патрульная полиции Сумской области обращается к гражданам, которые имеют любую информацию, которая поможет в поисках данного водителя и транспортного средства, обратиться в управление патрульной полиции в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1, каб. 14 (отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий). Конфиденциальность гарантируют.