На Сумщине произошла реорганизация ГУ ГФС в области

Выполняя требования Постановления №296 произошли изменения в организационной структуре ГУ ГФС в Сумской области, в которую вошли 5 управлений, образованных на правах обособленных подразделений.
Руководители управлений, образованных на правах обособленных подразделений:
- Курицкий Роман Владимирович - начальник управления по г.Сумы ГУ ГФС в Сумской области;
- Майданевич Андрей Викторович - начальник Конотопского управления ГУ ГФС в Сумской области;
- Шевченко Юлия Ивановна - начальник Ахтырского управления ГУ ГФС в Сумской области;
- Чеботарев Юрий Юрьевич - начальник Роменского управления ГУ ГФС в Сумской области;
- Ермакова Марина Александровна - начальник Шосткинского управления ГУ ГФС в Сумской области.
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