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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49182

На Сумщине произошла реорганизация ГУ ГФС в области

В связи с реорганизацией территориальных органов ГФС в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 года №296 «О реформировании территориальных органов Государственной фискальной службы», приказом ГФС от 12.07.2018 №445 «Об утверждении перечней управлений, образованные на правах обособленных подразделений ГУ ГФС в областях, и государственных налоговых инспекций» утверждены управления, образованные на правах обособленных подразделений.

Выполняя требования Постановления №296 произошли изменения в организационной структуре ГУ ГФС в Сумской области, в которую вошли 5 управлений, образованных на правах обособленных подразделений.

Руководители управлений, образованных на правах обособленных подразделений:

- Курицкий Роман Владимирович - начальник управления по г.Сумы ГУ ГФС в Сумской области;

- Майданевич Андрей Викторович - начальник Конотопского управления ГУ ГФС в Сумской области;

- Шевченко Юлия Ивановна - начальник Ахтырского управления ГУ ГФС в Сумской области;

- Чеботарев Юрий Юрьевич - начальник Роменского управления ГУ ГФС в Сумской области;

- Ермакова Марина Александровна - начальник Шосткинского управления ГУ ГФС в Сумской области.

Подробнее о реорганизации здесь.

Право ГУ ГФС в Сумской области

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