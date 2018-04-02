На Сумщине произошла реорганизация ГУ ГФС в области В связи с реорганизацией территориальных органов ГФС в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 года №296 «О реформировании территориальных органов Государственной фискальной службы», приказом ГФС от 12.07.2018 №445 «Об утверждении перечней управлений, образованные на правах обособленных подразделений ГУ ГФС в областях, и государственных налоговых инспекций» утверждены управления, образованные на правах обособленных подразделений.

Выполняя требования Постановления №296 произошли изменения в организационной структуре ГУ ГФС в Сумской области, в которую вошли 5 управлений, образованных на правах обособленных подразделений. Руководители управлений, образованных на правах обособленных подразделений: - Курицкий Роман Владимирович - начальник управления по г.Сумы ГУ ГФС в Сумской области; - Майданевич Андрей Викторович - начальник Конотопского управления ГУ ГФС в Сумской области; - Шевченко Юлия Ивановна - начальник Ахтырского управления ГУ ГФС в Сумской области; - Чеботарев Юрий Юрьевич - начальник Роменского управления ГУ ГФС в Сумской области; - Ермакова Марина Александровна - начальник Шосткинского управления ГУ ГФС в Сумской области. Подробнее о реорганизации здесь.