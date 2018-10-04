Роменские полицейские поймали серийного «кофемана» 34-летний роменчанин заходил в продуктовые супермаркеты, брал самый дорогой кофе с полок магазинов и исчезал.

В Роменский отдел полиции обратился администратор одного из супермаркетов города. Он сообщил, что один из посетителей уже трижды ворует с прилавка магазина кофе и его зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Стоимость одного такого пакета кофе составляет 400 гривен.

Видео передали правоохранителям, которые узнали на нем ранее судимого за аналогичные преступления 34-летнего роменчанина. Мужчину разыскали и допросили. Он признался в кражах. По его словам, кофе воровал, чтобы перепродать, а на полученные деньги купить спиртного.

В полиции уже доказали причастность мужчины минимум к четырем таких кражам. Сейчас его проверяют на совершение других аналогичных преступлений в городе. В отношении злоумышленника следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), наказанием за которое может стать пятилетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.