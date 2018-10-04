В Сумах патрульные задержали грабителя с краденным телефоном В Сумах патрульные задержали грабителя с телефоном, который находится в розыске с 2015 года.

Происшествие случилось на улице Харьковской. Во время патрулирования к инспекторам обратилась компания граждан, которая сообщила, что неизвестные лица с применением силы забрали у них мобильные телефоны и некоторые личные вещи.

Опросив граждан, полицейские начали обследовать прилегающую территорию. И вскоре патрульные обнаружили мужчину, который отвечал ориентированию.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него мобильный телефон, который по имеющимся базам данных находился в розыске как похищенный в феврале 2015 г. в магазине на ул. Супруна. Сумчанин сообщил, что приобрел данное средство связи за 100 грн. с рук в начале 2018 г.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Поиски неизвестных продолжаются.