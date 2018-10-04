Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48179

В Сумах патрульные задержали грабителя с краденным телефоном

В Сумах патрульные задержали грабителя с телефоном, который находится в розыске с 2015 года.

Происшествие случилось на улице Харьковской. Во время патрулирования к инспекторам обратилась компания граждан, которая сообщила, что неизвестные лица с применением силы забрали у них мобильные телефоны и некоторые личные вещи.

Опросив граждан, полицейские начали обследовать прилегающую территорию. И вскоре патрульные обнаружили мужчину, который отвечал ориентированию.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него мобильный телефон, который по имеющимся базам данных находился в розыске как похищенный в феврале 2015 г. в магазине на ул. Супруна. Сумчанин сообщил, что приобрел данное средство связи за 100 грн. с рук в начале 2018 г.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Поиски неизвестных продолжаются.

Право Кража Ограбление

По тематике

Сегодня 17:17

Роменские полицейские поймали серийного «кофемана»

34-летний роменчанин заходил в продуктовые супермаркеты, брал самый дорогой кофе с полок магазинов и исчезал....

Вчера 13:15

Полицейские Шостки поймали серийного вора

Многочисленные кражи из автомобилей, квартир, детской площадки и хранение наркотиков - вот неполный перечень преступлений, совершенных 21-летним жителем Шостки....

Вчера 11:31

На Сумщине невестка обокрала свекра

В одном из сел Шосткинского района 36-летняя женщина случайно нашла убежище с деньгами своего свекра и похитила оттуда 4500 гривен....

16.10.2018 16:30

В Шостке полицейские задержали жадного вора

Курьезный случай произошел в Шостке - жадность вора привела его прямо в руки полицейских....

16.10.2018 11:03

Сумские копы поймали наркомана с краденным телефоном

Патрульные обнаружили мужчину с порошкообразным веществом неизвестного происхождения и похищенным мобильным телефоном....

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
В Сумах патрульные задержали грабителя с краденным телефоном
Сегодня 17:48
В сумских больницах подключают отопление
Сегодня 17:35
Роменские полицейские поймали серийного «кофемана»
Сегодня 17:17
На Сумщине произошла реорганизация ГУ ГФС в области
Сегодня 16:49
Доверчивый ахтырчанин стал жертвой интернет-мошенника
Сегодня 16:22
Патриарх Филарет передал матери погибшего бойца «Дилли» награду «За жертвенность и любовь к Украине»
Сегодня 15:57
В Сумах сбили велосипедиста: патрульные ищут виновника
Сегодня 15:42
Сумчан приглашают на второе в сезоне футзальное дерби
Сегодня 15:28
С кем сыграют сумские волейболисты в кубке Украины
Сегодня 15:15
Под Сумами сгорела дача
Сегодня 15:14
Дело о тройном убийстве на Сумщине назначено к судебному разбирательству
Сегодня 14:58
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.