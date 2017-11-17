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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:361

Сумских школьников приглашают на «Ярмарку профессий»

В Сумах школьную молодежь приглашают на «Ярмарку профессий»

В следующую среду в Сумах состоится профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий». Организует его городской центр занятости.

В программе: презентации лучших заведений профтехобразования города, мастер-классы от профессионалов и учащихся, демонстрация авторских моделей одежды, консультации специалистов по профориентации.

Всех желающих ждут 24 октября в Конгресс-центре СумГУ в 14:00.

Общество Городской центр занятости Школьники Ярмарка профессий

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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