Сумских школьников приглашают на «Ярмарку профессий»

В следующую среду в Сумах состоится профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий». Организует его городской центр занятости.
В программе: презентации лучших заведений профтехобразования города, мастер-классы от профессионалов и учащихся, демонстрация авторских моделей одежды, консультации специалистов по профориентации.
Всех желающих ждут 24 октября в Конгресс-центре СумГУ в 14:00.
Мэр Сум Александр Лысенко инициировал мораторий на поездки организованных групп детей автобусами....
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7 февраля в Сумском городском центре занятости прошел информационный семинар безработных граждан по ориентации на военную службу по контракту....
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