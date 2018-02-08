Сумских школьников приглашают на «Ярмарку профессий» (обновлено)

В Сумах состоится профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий». Организует его городской центр занятости.
В программе: презентации лучших заведений профтехобразования города, мастер-классы от профессионалов и учащихся, демонстрация авторских моделей одежды, консультации специалистов по профориентации.
В связи с переносом начала осенних школьных каникул, профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий» состоится 14 ноября в 14:00.
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