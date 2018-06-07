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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08175

Общественный бюджет: сумчане подали рекордное количество проектов

Сумчане в этом году подали рекордное количество проектов развития города в рамках общественного (партиципаторного) бюджета - 90.

Это на 36% больше, чем в 2017 году (66 идей) и на 20% - от первого цикла 2016 (75 проектов), сообщили в Департаменте коммуникаций и информационной политики.

Общая сумма поданных горожанами инициатив - более 65,2 млн грн при предусмотренных на реализацию 10 млн грн.

Из них локальных проектов - 54 и общегородских - 36 (правда, четыре из общегородских проектов после заседания экспертной группы решено перевести в категорию локальных).

Наибольшее количество проектов горожане подавали, традиционно, в категориях «Здоровый образ жизни» и «Благоустройство города» - 38 и 27 соответственно. За ними «Образование» - 8 идей, «Культура и туризм» и «промо-мероприятий» - по 4. По три проекта были представлены в категориях «Телекоммуникации, связь и информационные технологии» и «Другое». Инициатив в категории «Энергосбережение» сумчане предложили две и еще одну - в категории «Социальная защита».

Из 83 зарегистрированных в системе авторов - 44 женщины и 39 мужчин, их возраст - от 15 до 73 лет. Среди них до 25 лет - 13 авторов (3 из них - до 18 лет), до 35 - 28 авторов, до 45 - 23 автора, до 65 - 15 и старше 65 лет - 4 автора.

Шестеро горожан подали по два проекта, один автор - три и еще один предложил четыре, но они не были оформлены должным образом, поэтому не были учтены и не внесены в веб-платформы.

В бумажном формате подали 36 проектов, остальные инициатив зарегистрировали онлайн на веб-платформе «Общественный проект».

По-прежнему существенный процент проектов касается строительства / реконструкции спортивных и детских площадок, обустройства дворов и зон для занятий спортом, стадионов, мест для отдыха, скверов, общественных пространств, бульваров. Среди остальных - проекты по видеонаблюдению, размещение станций велообслуживания, сети питьевых фонтанчиков и «деревьев» для зарядки гаджетов, обновление уличного освещения, создание мобильного приложения, проведение фестивалей и палаточного лагеря, создание промоальбома и муралов, фотостудии и виртуального тира, центров робототехники и SТЕАМ-образования, строительства зоны отдыха и досуга для людей с ограниченными возможностями, организации обучения людей старшего возраста пользования онлайн-сервисами и т.п.

Уже традиционными являются два проекта - Геодезический купол и «Сиреневый сквер», которые подаются авторами с 2016 года уже в третий раз. Также часть из инициатив уже подавалась в прошлом году, но не стали тогда победителями. А вот проект «Городок зимних развлечений» победил в 2017 году, и автор зарегистрировал аналогичную инициативу и сейчас.

Увеличилось количество проектов, представленных учебными заведениями города, но в основном они касались реализации инновационных образовательных технологий, благоустройства прилегающих территорий или обновления мест для занятий спортом. Один из них, который предусматривал фактически ремонт помещений и обновление оборудования в рамках Новой украинской школы, был снят с рассмотрения.

Сейчас все проекты переданы для анализа и оценки в структурные подразделения городского совета.

Напомним, подать проекты можно было с 1 сентября по 5 октября включительно онлайн через веб-платформу «Общественный проект», или в бумажном формате одному из пунктов подачи. Среди новаций этого года - возможность подавать проекты жителям с 14 лет, отсутствуют ограничения по количеству идей от одного автора, предлагать свои инициативы имели возможность не только сумчане, зарегистрированных в городе, но и те, кто работает, служит или учится в Сумах, или владеет здесь имуществом, или родился в областном центре. Предельный объем локальных проектов была увеличена до 750 тыс. грн, общегородских - до 1,5 млн грн.

Посмотреть проекты можно тут.

Общество Общественный бюджет Партиципаторный бюджет

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