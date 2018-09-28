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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52318

Долги Сумского НПО: Апелляционный суд разъяснил нюансы взыскания зарплаты

В Апелляционный суд Сумской области поступают апелляционные жалобы от ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» на решение суда первой инстанции, которыми ответчика обязано осуществить выплату начисленной, но не выплаченной заработной платы работникам завода.

Однако, в большинстве из них апеллянт не платит судебного сбора. В таком случае, апелляционный суд, в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Украины, оставляет без движения апелляционные жалобы завода и предоставляет ему 10 дней для устранения недостатков. Если СМНВО в течение определенного срока не платит судебный сбор, то такая апелляционная жалоба ему возвращается. В таком случае решение суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении сроков на обжалование. По истечении указанного срока заводчане могут уже обращаться в местный суд, который выносил решение, по исполнительным листам.

Возвращение апелляционной жалобы не лишает апеллянта возможности повторной подачи апелляционной жалобы на то же самое решение суда первой инстанции даже по истечении срока на обжалование. В производстве апелляционного суда была «повторная» апелляционная жалоба от ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» на одно из решений суда первой инстанции. Поскольку апеллянт и второй раз не оплатил судебный сбор, то такая апелляционная жалоба была ему возвращена. Однако, факт подачи апеллянтом апелляционной жалобы по истечении срока на обжалование само по себе не останавливает действие решения суда первой инстанции после. Остановить выполнение решения местного суда может только Апелляционный суд в случае возобновления сроков на обжалование и вынесения постановления об открытии апелляционного производства. В таком случае другую сторону будет сообщено об открытии апелляционного производства передачей соответствующих процессуальных документов.

К сожалению, действующим законодательством не установлено ограничений по количеству подач стороной апелляционных жалоб. Однако, статьей 44 ГПК предусмотрена недопустимость злоупотребления стороной процессуальными правами. В частности, п. 1 ч. 2 этой статьи указано, что суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, противоречащие задаче гражданского судопроизводства. А именно совершение действий, направленных на необоснованное затягивание или воспрепятствование исполнению судебного решения. Если подачи жалобы признается злоупотреблением процессуальными правами, суд с учетом обстоятельств дела вправе оставить без рассмотрения или вернуть такую жалобу. Кроме того, п.2 ч. 1 ст. 148 ГПК предусмотрено право суда на применение такой меры процессуального принуждения в качестве штрафа за злоупотребление процессуальными правами с целью препятствования правосудию.

Право Апелляционный суд Сумской области Задолженность по зарплате СМНПО

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