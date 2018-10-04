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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:08210

Шосткинский боксер взял «серебро» Юношеской Олимпиады

В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершились Юношеские Олимпийские игры-2018.

18-летний Максим Галиничев из Шостки (весовая категория до 56 кг) поставил серебряную точку в выступлениях сборной Украины на III летних Юношеских играх в Буэнос-Айресе.

В финале он проиграл узбекскому спортсмену.

Отметим, что «серебро» Галиничева стало двадцать третьей наградой украинских спортсменов в столице Аргентины. Они получили 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Спорт Бокс Максим Галиничев Юношеские Олимпийские игры

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