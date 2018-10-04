Шосткинский боксер взял «серебро» Юношеской Олимпиады

18-летний Максим Галиничев из Шостки (весовая категория до 56 кг) поставил серебряную точку в выступлениях сборной Украины на III летних Юношеских играх в Буэнос-Айресе.
В финале он проиграл узбекскому спортсмену.
Отметим, что «серебро» Галиничева стало двадцать третьей наградой украинских спортсменов в столице Аргентины. Они получили 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей.
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