Шосткинский боксер взял «серебро» Юношеской Олимпиады В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершились Юношеские Олимпийские игры-2018.

18-летний Максим Галиничев из Шостки (весовая категория до 56 кг) поставил серебряную точку в выступлениях сборной Украины на III летних Юношеских играх в Буэнос-Айресе.

В финале он проиграл узбекскому спортсмену.

Отметим, что «серебро» Галиничева стало двадцать третьей наградой украинских спортсменов в столице Аргентины. Они получили 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей.