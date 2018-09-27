У Мишеля и Елены Терещенко родился сын

Об этом сообщил сам Мишель Терещенко "Досье".
"Сегодня в третий раз стал папой. Сына назвали Никола в честь моего прадедушки Никогда Артемьевича. Кстати, тот также родился 18 октября, всего 200 лет назад", - говорит Терещенко.
Для Елены Терещенко это - первый ребенок. У Мишеля Терещенко от предыдущего брака есть взрослые сын и дочь, которые живут во Франции.
Сегодня, 5 октября, на заседании Глуховского горсовета не была принята отставка мэра Мишеля Терещенко....
Мэр Глухова Мишель Терещенко подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания восьмой сессии городского совета седьмого созыва....
Мэр Глухова Мишель Терещенко, который на прошлой неделе заявил об уходе в отставку, рассказал о намерении баллотироваться в президенты на...
На сегодня, 28 сентября, мэр Глухова Мишель Терещенко созывал сессию Сумского горсовета, чтобы депутаты приняли его отставку....
На сайте Глуховского городского совета сегодня разместили распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета на завтра, 28 сентября, на 14.00....