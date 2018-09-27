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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:23166

У Мишеля и Елены Терещенко родился сын

У мэра глухова Мишеля Терещенко и его жены Елены Терещенко (Еськиной) родился сын.

Об этом сообщил сам Мишель Терещенко "Досье".

"Сегодня в третий раз стал папой. Сына назвали Никола в честь моего прадедушки Никогда Артемьевича. Кстати, тот также родился 18 октября, всего 200 лет назад", - говорит Терещенко.

Для Елены Терещенко это - первый ребенок. У Мишеля Терещенко от предыдущего брака есть взрослые сын и дочь, которые живут во Франции.

 
Политика Мишель Терещенко

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