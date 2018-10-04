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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:32238

В Сумском районе горит поле (видео)

Между селами Великие Вильмы и Симоновка Сумского района горит убранное от кукурузы поле.

Как сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка, по состоянию на 20:30 информации к ним о пожаре в том районе от местных властей не поступало, пишет UA:СУМИ.

Только в 22.00 на место происшествия выехала пожарная машина из Степановки - это в 17 км от места пожара.

Право Пожар Сумской район

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