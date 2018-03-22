Сумчанин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу Сегодня, 18 октября, в турецкой Анталии на чемпионате мира по армрестлингу сумчане завоевали три медали в борьбе на правую руку.

Среди «опорников» в своем весе Николай Педоренко после победы на левую руку стал лучшим на правую. «Бронзовый» дубль оформил Владимир Касьяненко. Среди спортсменов с недостатками зрения во второй раз третьим стал Анатолий Сасса.