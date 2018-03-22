Сумчанин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу

Среди «опорников» в своем весе Николай Педоренко после победы на левую руку стал лучшим на правую. «Бронзовый» дубль оформил Владимир Касьяненко.
Среди спортсменов с недостатками зрения во второй раз третьим стал Анатолий Сасса.
В турецком городе Анталия на чемпионате мира по армреслингу спортсмены сумского «Инваспорта» получили полный комплект наград на левую руку....
Представители сумского спортивного клуба инвалидов «Феникс» вернулись со спортивного фестиваля «Кутаиси-2018»....
28-31 мая в Софии (Болгария) проходил чемпионат Европы по армрестлингу....
С 12 по 15 апреля в Одессе прошел чемпионат Украины по армрестлингу среди юниоров, ветеранов и лиц с нарушением опорно-двигательного...
16-18 марта в г. Немиров Винницкой области состоялся ХХV чемпионат Украины среди взрослых по армспорту....