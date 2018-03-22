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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:00167

Сумчанин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу

Сегодня, 18 октября, в турецкой Анталии на чемпионате мира по армрестлингу сумчане завоевали три медали в борьбе на правую руку.

Среди «опорников» в своем весе Николай Педоренко после победы на левую руку стал лучшим на правую. «Бронзовый» дубль оформил Владимир Касьяненко.

Среди спортсменов с недостатками зрения во второй раз третьим стал Анатолий Сасса.

Спорт Армрестлинг

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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