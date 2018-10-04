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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02198

Ночью в Шосткинском отделе полиции прогремел взрыв? (+фото)

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства громкого хлопка на территории Шосткинского отдела полиции.

Сегодня, 19 октября, около трех часов ночи, дежурный по отделу полиции и другие сотрудники, которые находились в это время на рабочем месте, услышали громкий хлопок, от которого сработала сигнализация припаркованных у подразделения автомобилей.

Чтобы выяснить характер события, из областного центра были вызваны эксперты-взрывотехники, которые и провели необходимые проверки.

«Должны успокоить общественность: никто из людей не пострадал, имущество и инженерные конструкции не повреждены, - говорит Роман Бережной, заместитель начальника - начальник следственного отдела Шосткинского отдела полиции. - Материальный ущерб не причинен».

По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 263 ч.1 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и 296 ч.4 (хулиганство ... совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, и обращаются к гражданам с призывом: если кому-то известны причины и обстоятельства происшествия, или причастные к нему лица, просьба сообщить об этом в Шосткинский отдела полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы. 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть) или 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Взрыв Хлопок Шостка Шосткинский отдел полиции

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