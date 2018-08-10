Внимание! На Сумщине высокий класс пожарной опасности!

В настоящее периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5-го классов;
- разводить костры в лесу и лесополосах;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».
Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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