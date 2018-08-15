Из-за крестного хода в Сумах ограничат движение транспорта В понедельник, 22 октября, на некоторых улицах Сум ограничат движение транспорта.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Александр Лысенко в связи с проведением крестного хода УПЦ (МП) на праздник чудотворной Корсунской иконы Божьей матери «Шпилевская прозренной».

Согласно документу, во время крестного хода с 11:30 до 13:30 движение транспорта ограничат по маршруту: ул. Соборная - площадь Независимости - ул. Набережная р. Сумка - ул. Набережная р. Стрелка - ул. Засумская - ул. Я. Мудрого - ул. Ильинская - Покровская площадь - ул. Соборная.