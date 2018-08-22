Четверть Сум осталась без горячей воды (видео) Ковпаковский район Сум без горячей воды. Со вторника воды нет на территории, которую обслуживает Котельная Северного промузла.

Сейчас без горячей воды остается четвертая часть города. Это - 290 жилых домов, 9 школ и 14 детских садов. Территорию обслуживает Котельная Северного промузла. С апреля по октябрь там оказывает услуги ООО «Сумытеплоэнерго», говорится в сюжете UA:СУМИ.

Директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин говорит:

«В течение межотопительного сезона «Сумытеплоэнерго» продавало тепловую энергию СНПО. Согласно сроков договора мы прекратили подачу тепловой энергии СНПО 15 октября. В свою очередь СНПО должно самостоятельно обеспечивать водоснабжением потребителей собственной зоны обслуживания. Хочу подчеркнуть, исполнителем услуг в части централизованного отопления, централизованного снабжения горячей воды на территории КСПУ СНПО является именно СНПО, а не «Сумытеплоэнерго». Поэтому обязанностей перед сумчанами - потребителями КСПУ поставлять горячую воду у «Сумытеплоэнерго» нет ».

Почему горячую воду не дает Котельная северного промузла узнать не удалось. Директор предприятия Николай Жовтобрюх отказался комментировать ситуацию.

Подобная ситуация была в прошлом году в октябре. Тогда одной из причин прекращения подачи горячей воды были долги Котельной Северного промузла перед «Сумытеплоэнерго». Речь шла о более чем 12 млн грн. По информации Дмитрия Васюнина, по состоянию на 18 октября этого года Котельная Северного промузла задолжала им 24 млн грн.