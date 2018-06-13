В Сумах прошло «Шествие за свободу»: против торговли людьми (видео)

Идя по улицам города, люди держали в руках шарики с числом «527». Эти цифры - номер телефонной линии, на которую могут позвонить люди, столкнувшиеся с проблемой торговли людьми, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«18 октября отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми. Сегодняшняя акция - молчаливое шествие за свободу - направлена на то, чтобы привлечь внимание людей на это позорное явление. Нанимать рабочих на работу и закрывать в помещении - это торговля людьми, пользоваться услугами домработницы и не платить ей - это торговля людьми, нанимать женщин в ресторанный бизнес, когда они попадают в рабство, - это торговля людьми», - рассказала соорганизатор акции Людмила Мусияка.
«Торговля людьми - это современное рабство, с ним нужно бороться, предупреждать людей о том, чтобы они не попадали в ситуацию, которая может к этому привести. Чтобы люди, когда трудоустраиваются, были осмотрительными и понимали, что это может лишить их воли, жизни», - рассказала участница акции Елена Родинка.
«Мы учимся в СумГУ на специальности «социальная работа», и нам предложили прийти, и, поскольку это очень близко к нашей будущей профессии, мы решили поддержать эту акцию», - поделилась участница шествия Юлия Якущенко.
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