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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46573

В Сумах поймали насильника

Подозреваемого в краже заподозрили еще и в попытке насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом.

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении 43-летнему сумчанину, который пытался заставить студентку удовлетворить его половую страсть неестественным способом.

Установлено, что 29 августа 2018 года около 22.00 мужчина ехал на велосипеде с ул. Прокофьева в городской парк имени И. Кожедуба. Проезжая мост через реку Псел, мужчина увидел молодую девушку, которой предложил познакомиться. Девушка отказала и быстрыми шагами пошла вдоль набережной. В это время злоумышленник догнал ее, схватил за волосы, приставил к шее острый предмет, похожий на нож, и пытался удовлетворить половую страсть неестественным способом.

«Девушка начала сопротивляться, схватила рукой за лезвие, а когда мужчина пытался удержать ее за рюкзак, она сбросила его и убежала. Опасаясь разоблачения, мужчина не стал догонять девушку, забрал ее рюкзак и скрылся с места происшествия. Поэтому 20-летняя студентка отделалась сильным испугом и повреждением сухожилий левой кисти», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Владимир Передерий.

Как выяснилось, нападающий кроме вышеупомянутого преступления совершил еще несколько краж. В частности, он заходил в подъезды многоквартирных домов и дергал ручки входной двери. Когда они оказывались не запертыми, заходил в коридор квартиры и забирал ценные вещи, которые попадали в поле зрения. Обычно это были женские сумки. При этом хозяева, которые в это время были дома, выявляли пропажу только через некоторое время, когда злоумышленник уже был далеко.

Действия задержанного, который до этого уже пять раз был судим, квалифицированы по ч. 2 и 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) и ч. 3 ст. 15 / ч. 1 ст. 153 (незаконченное покушение на насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины. По ходатайству следователя полиции, согласованным прокурором, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Изнасилование Кража

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