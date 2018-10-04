В Шостке будут стабилизировать криминогенную обстановку

В проведении превентивных мероприятий, кроме сотрудников Шосткинского отдела полиции, будут принимать участие специальные подразделения ГУНП области, сотрудники отделов и управлений областного аппарата полиции.
Полиция просит граждан отнестись с пониманием к запланированным мероприятиям и не мешать работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей, сообщает Шосткинский отдел полиции.
Напомним: сегодня ночью на территории отдела полиции в Шостке прогремел взрыв.
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