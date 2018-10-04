В Шостке жителя Черниговщины «кинули» на 24 тысячи Поводом приезда в Шостки для 36-летнего мужчины стала покупка подержанного автомобиля, объявление о продаже которого он нашел в Интернете.

В полицию Шостки за помощью обратился 36-летний житель Черниговской области. Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже подержанного автомобиля марки ВАЗ. Он связался с продавцом по телефону, указанному в объявлении, и договорился о покупке машины.

По договоренности сторон, покупатель приедет в Шостку, где проживает продавец, и после осмотра транспортного средства сразу оформят соглашение в соответствующем государственном учреждении.

Приехав в райцентр в назначенный день, житель Черниговщины сразу позвонил владельцу машины, однако последний оказался в другом городе по неотложным делам. По словам последнего, его жене сделали срочную операцию в областном центре, и он попросил перечислить покупателя на банковскую карточку 5000 гривен предоплаты. Мужчина выполнил условие, но через некоторое время продавец телефону попросил перечислить еще 10 000 гривен, а потом еще 9000.

После перевода последнего «транша» покупатель, в конце концов, понял, что стал жертвой афериста, и все обещания так называемого продавца есть не что иное, как мошенничество.

Сейчас в полиции Шостки открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника.

Полицейские еще раз предостерегают граждан проявлять осмотрительность, покупая товар через Интернет, и не забывать, что за каждой выгодным предложением может таиться финансовая ловушка, грамотно расставленная мошенником, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.