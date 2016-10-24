Сумские школьники пойдут на осенние каникулы раньше Сумские школьники пойдут на осенние каникулы с середины следующей недели.

Начнутся каникулы 24 октября и продлятся до 5 ноября. Таким образом, каникулы будут длиться не неделю, как планировалось ранее, а полторы. Такое распоряжение с рекомендацией перенести сроки подписала начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко, сообщает UA:СУМИ.

Возможно, это связано с тем, что часть школ на территории обслуживания Котельной Северного промузла на сегодня остается без тепла.