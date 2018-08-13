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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40183

Кабмин предлагает "стучать" на нечестных субсидиантов

Заработала горячая линия, куда можно пожаловаться на людей, которые нечестно оформили субсидию.

Министерство социальной политики запустило "горячую телефонную линию" для жалоб о незаконном получении субсидий другими гражданами на оплату жилищно-коммунальных услуг, или другой государственной помощи. Об этом сообщил начальник Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает УНИАН.

"Нам нужно наладить обратную связь. В этом месяце у нас открылась, впервые в государстве, "горячая телефонная линия", на которую можно пожаловаться, на которую можно предоставить информацию о неправомерном получении социальной поддержки", - сообщил чиновник.

"Внедрение такой телефонной линии, которая действует в рабочие часы, дает любому гражданину, имеющему информацию, что кто-то незаконно получает государственную социальную помощь, любую, или что к нему применялись меры со стороны органов социальной защиты населения, органов социальной поддержки, которые не соответствуют нормам действующего законодательства, возможность донести эту информацию", - уточняет Музыченко. После получения сигналов от граждан госорганы будут проводить проверки.

"На сегодняшний день из-за несовершенной системы социального инспектирования и контроля со стороны государства за использованием бюджетных денег теряется большая сумма средств", - добавил Музыченко.

Номер "горячей линии" - 0800502757, также заработал онлайн реестр получателей субсидии -subsidii.ioc.gov.ua, который позволяет по адресу посмотреть, получает ли помощь, тот кто там зарегистрирован. В Минсоцполитики заявили, что аналогичные "горячие линии" успешно действуют в большинстве стран Европы.

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