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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16407

Газа нет: КСПУ не может отапливать свою часть Сум

Детсады, школы и больницы Ковпаковского района будет отапливать «Сумытеплоэнерго».

Сегодня, 19 октября, на внеочередном заседании исполнительного комитета Сумского горсовета рассматривали проект решения о начале отопительного сезона.

В связи с тем, что газотрейдер отказался поставлять Котельной Северного промузла газ из-за задолженности в 19 млн грн, было принято решение о том, что с понедельника, 22 октября, отоплением в зоне КСПУ будет заниматься ООО «Сумытеплоэнерго». Пока только в бюджетной сфере. Что касается жилого фонда, это будет решаться в понедельник на еще одном внеочередном заседании исполкома.

Общество КСПУ ООО «Сумытеплоэнерго» Отопление

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