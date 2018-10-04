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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27321

Сумские правоохранители задержали взяточника в Харькове

Правоохранители Сумщины при получении 300 долларов взятки задержали сотрудника государственной исполнительной службы.

Прокуратурой Сумской совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и детективами Главного управления Национальной полиции Сумской области задокументирована преступная деятельность государственного исполнителя Межрайонного отдела государственной исполнительной службы по г. Харьков Главного территориального управления юстиции в Харьковской области, который требовал от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 300 долларов США за снятие ареста с движимого имущества должника и закрытие исполнительных производств.

В четверг, 18 октября, указанного государственного служащего задержали в г. Харьков в собственном кабинете после получения оговоренной суммы. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Исполнительная служба

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