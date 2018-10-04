В Шостке мопед сбил велосипедиста В Шостке полицейские выясняют обстоятельства ДТП, во время которого пострадал пожилой велосипедист.

Происшествие произошло в Шостке по улице Кутузова. Там столкнулись велосипед с мопедом, которые двигались в попутном направлении. В результате аварии, 60-летний велосипедист получил перелом левой руки и была доставлен в больницу «скорой».

По словам 70-летнего водителя мопеда, он обгонял велосипед, когда тот неожиданно начал двигаться влево, и он наехал на него. Сам же пострадавший говорит, что к такому неожиданному маневру привела его сумка, висевшая на руле и попавшая между «вилкой» и спицами переднего колеса.

По предварительным данным оба участника дорожной аварии были трезвы.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.