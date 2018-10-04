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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50145

Сумские студенты взяли очко на двоих

Сумские команды сыграли матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу серди вузов.

Команда СумГУ в группе «В» конференции «Центр» играла в Ирпене против местной «НУДВСУ». Игра была напряженной, было много борьбы, но судьбу встречи решил гол команды хозяев на 18-й минуте.

В Сумах команда «Сумстрой-СНАУ» в группе А конференция «Центр» принимала одесскую «Юнга – Морская академия». Игра завершилась сухой ничьей.

У обоих команд по 1 очку после двух игр.

Спорт Футбол Чемпионат Украины среди вузов

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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