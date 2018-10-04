Сумские студенты взяли очко на двоих

Команда СумГУ в группе «В» конференции «Центр» играла в Ирпене против местной «НУДВСУ». Игра была напряженной, было много борьбы, но судьбу встречи решил гол команды хозяев на 18-й минуте.
В Сумах команда «Сумстрой-СНАУ» в группе А конференция «Центр» принимала одесскую «Юнга – Морская академия». Игра завершилась сухой ничьей.
У обоих команд по 1 очку после двух игр.
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