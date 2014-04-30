Стало известно, кому бросили коктейли Молотова во двор на Сумщине Во двор депутата Степановского поселкового совета Николая Балыма бросили три бутылки с зажигательной смесью.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на свои источники.

Николай Викторович Балым стал депутатом Степановского поселкового совета 29 октября 2017 года. Избирался от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость». Однако является беспартийным.

Работал в сфере агробизнеса на предприятиях, подконтрольных киевлянину Олегу Бахматюку ЧП «Подлесновское», которое прекратило деятельность в этом году. Предприятие занималось разведением крупного рогатого скота молочных пород. Также работал в Подлесновском филиале ПАО «Райз-Максимка».

Согласно декларации за 2017, с 90-х годов имеет дом в 73,2 кв м в Подлесновке, несколько участков земли - 1,5 га, 3,8 га и 18 соток. Автомобиль ВАЗ 2104 2005 г.в.

Напомним: происшествие произошло около полуночи 19 октября. Депутат сам затушил огнь, вспыхнувший от трех бутылок у него во дворе. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, кто стал свидетелем этого события, или кому известны лица, причастные к нему, сообщить об этом в Сумской райотдел полиции по адресу: г.Сумы, ул. Степана Бандеры, 11, или по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-77-90, 050-307-99-50. Работники полиции будут благодарны за помощь, анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.