Стало известно, кому бросили коктейли Молотова во двор на Сумщине

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на свои источники.
Николай Викторович Балым стал депутатом Степановского поселкового совета 29 октября 2017 года. Избирался от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость». Однако является беспартийным.
Работал в сфере агробизнеса на предприятиях, подконтрольных киевлянину Олегу Бахматюку ЧП «Подлесновское», которое прекратило деятельность в этом году. Предприятие занималось разведением крупного рогатого скота молочных пород. Также работал в Подлесновском филиале ПАО «Райз-Максимка».
Согласно декларации за 2017, с 90-х годов имеет дом в 73,2 кв м в Подлесновке, несколько участков земли - 1,5 га, 3,8 га и 18 соток. Автомобиль ВАЗ 2104 2005 г.в.
Напомним: происшествие произошло около полуночи 19 октября. Депутат сам затушил огнь, вспыхнувший от трех бутылок у него во дворе. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, кто стал свидетелем этого события, или кому известны лица, причастные к нему, сообщить об этом в Сумской райотдел полиции по адресу: г.Сумы, ул. Степана Бандеры, 11, или по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-77-90, 050-307-99-50. Работники полиции будут благодарны за помощь, анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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