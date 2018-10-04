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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4647

«ШВСМ-СумДУ» - «Юракадемия»: онлайн-трансляция

Сегодня, 18 октября, в 15.00 в Сумах начинается игра чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» принимает харьковскую «Юракадемию».

Право Волейбол Спорт ШВСМ-СумДУ

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