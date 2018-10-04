«ШВСМ-СумДУ» - «Юракадемия»: онлайн-трансляция

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» принимает харьковскую «Юракадемию».
Сегодня, 18 октября прошла жеребьевка третьего раунда кубка Украины по волейболу среди мужских команд....
19-20 октября сумская команда «ШВСМ-СумДУ» сыграет матчи 4-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....
Завершился второй этап кубка Украины по волейболу среди мужских команд....
В Лубнах продолжаются игры второго этапа кубка Украины по волейболу среди мужских команд....
Сегодня, 12 октября, стартовал второй раунд розыгрыша кубка Украины по волейболу среди мужских команд....