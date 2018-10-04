Сумской наркоман третий раз за год попался копам В третий раз за год патрульные задерживают сумчанина с веществом, похожим на наркотическое.

Март, апрель, а теперь и октябрь - именно в эти месяцы патрульные полицейские задерживали 20-летнего сумчанина с различными вероятно наркотическими веществами.

Недавно, патрулируя переулок Гражданский, экипаж стражей порядка заметил подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев полицейских.

Инспекторы остановили его и решили поговорить. Общаясь с патрульными, прохожий нервничал и путался в показаниях. В дальнейшем при поверхностной проверке полицейские обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

По имеющимся базам, стражи порядка установили, что это уже третий такой случай в течение 2018 года.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.