Сумской наркоман третий раз за год попался копам

Март, апрель, а теперь и октябрь - именно в эти месяцы патрульные полицейские задерживали 20-летнего сумчанина с различными вероятно наркотическими веществами.
Недавно, патрулируя переулок Гражданский, экипаж стражей порядка заметил подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев полицейских.
Инспекторы остановили его и решили поговорить. Общаясь с патрульными, прохожий нервничал и путался в показаниях. В дальнейшем при поверхностной проверке полицейские обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
По имеющимся базам, стражи порядка установили, что это уже третий такой случай в течение 2018 года.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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