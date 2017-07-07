В Сумах четверть троллейбусных линий нуждаются в замене

«На сегодняшний день наиболее опасные и аварийные участки в Сумах - это Покровская площадь, ул. Белопольское шоссе, Ильинская, Петропавловская, Роменская, Химгородок и контактная сеть в направлении завода «Сумыхимпром». Как только у предприятия появляются свободные средства, они сразу направляются на ремонт троллеи, ведь мы все прекрасно понимаем, что это - главная «артерия» коммунального электротранспорта», - отмечает директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.
С 10 октября текущего года специалисты энергослужбы предприятия уже заменили 700 м контактного провода МФ - 85м.кв. в центральной части города.
«Работа ведется в ночное время, начинаем в полночь и должны успеть до выезда троллейбусов на линию. Погодные условия способствуют, а поэтому планируем завершить частичную замену контактного провода на участке Покровская площадь - универмаг «Киев» до конца текущей недели», - говорит главный энергетик КП «Электроавтотранс» Любовь Клюева.
С начала 2018 года ремонтные бригады предприятия провели замену изношенных троллеедержателей, отремонтировали или (при необходимости) заменили на новые сходные узлы, в особо опасных местах был заменен подвесной трос. Впереди (до конца года) - замена не менее 10-ти аварийных опор, сообщает сайт предприятия.
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