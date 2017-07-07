Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52202

В Сумах четверть троллейбусных линий нуждаются в замене

Протяженность контактной сети в г. Сумы - более 103 км. По оценке экспертов ГП «Киевская государственная региональная техническая инспекция городского электротранспорта», 27 км троллеи требуют замены, из них 7 км - уже совсем не пригодны к эксплуатации.

«На сегодняшний день наиболее опасные и аварийные участки в Сумах - это Покровская площадь, ул. Белопольское шоссе, Ильинская, Петропавловская, Роменская, Химгородок и контактная сеть в направлении завода «Сумыхимпром». Как только у предприятия появляются свободные средства, они сразу направляются на ремонт троллеи, ведь мы все прекрасно понимаем, что это - главная «артерия» коммунального электротранспорта», - отмечает директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.

С 10 октября текущего года специалисты энергослужбы предприятия уже заменили 700 м контактного провода МФ - 85м.кв. в центральной части города.

«Работа ведется в ночное время, начинаем в полночь и должны успеть до выезда троллейбусов на линию. Погодные условия способствуют, а поэтому планируем завершить частичную замену контактного провода на участке Покровская площадь - универмаг «Киев» до конца текущей недели», - говорит главный энергетик КП «Электроавтотранс» Любовь Клюева.

С начала 2018 года ремонтные бригады предприятия провели замену изношенных троллеедержателей, отремонтировали или (при необходимости) заменили на новые сходные узлы, в особо опасных местах был заменен подвесной трос. Впереди (до конца года) - замена не менее 10-ти аварийных опор, сообщает сайт предприятия.

Общество Троллейбусная линия

По тематике

16.10.2018 16:07

На Курскую не добраться на троллейбусе

Сегодня, 16 октября, в Сумах на участке дороги по ул. Набережная р. Стрелка вышла из строя контактная сеть....

Сумские копы задержали виновника обрыва троллейбусной линии
07.09.2018 14:10

Сумские копы задержали виновника обрыва троллейбусной линии

Патрульные составили два административных материала на водителя, который на своем авто оборвал контактную сеть....

В Сумах ночью фура обесточила троллейбусную линию от ЦУМа до Аэропорта
07.09.2018 06:50

В Сумах ночью фура обесточила троллейбусную линию от ЦУМа до Аэропорта

7 сентября ночью, двигаясь по городу на большой скорости, фура оборвала контактную сеть в районе ул. Г. Кондратьева....

07.05.2018 11:29

В Сумах собираются менять троллеи

В первую очередь, по словам директора КП «Электроавтотранс», необходимо обратить внимание на центр города....

07.07.2017 17:19

В Сумах закольцевать Белопольское шоссе и Ковпака мешает аварийный мост на Черниговской

Получила ответ онлайн-петиция «Построить троллейбусный путь по линии: ул. Ковпака - ул. Черниговская»....

Новости

Газа нет: КСПУ не может отапливать свою часть Сум
Сегодня 12:16
Под Сумами двор депутата забросали коктейлями Молотова (+фото)
Сегодня 11:09
Ночью в Шосткинском отделе полиции прогремел взрыв (+фото)
Сегодня 10:02
Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
Сумские волейболисты уступили харьковчанам
Сегодня 16:47
В Сумах копы ищут авто, которое чуть не сбило детей на пешеходном переходе (видео)
Сегодня 16:43
Городские власти дали отписку на петицию об автоматическом освещении улиц
Сегодня 16:25
В Сумах две фуры перегородили путь троллейбусам
Сегодня 16:17
Заключенному за убийство отказано в условно-досрочном освобождении
Сегодня 15:56
В Сумах четверть троллейбусных линий нуждаются в замене
Сегодня 15:52
Сумской наркоман третий раз за год попался копам
Сегодня 14:52
Сумские студенты взяли очко на двоих
Сегодня 14:50
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.