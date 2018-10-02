Заключенному за убийство отказано в условно-досрочном освобождении

Обращаясь в суд, исправительная колония и наблюдательная комиссия отмечали, что «осужденный отбыл более 3/4 срока назначенного наказания и добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление». Однако для суда первой инстанции такие доводы оказались не убедительными, поскольку, как свидетельствуют материалы дела, за все время пребывания в местах лишения свободы человек проработал всего 5 месяцев из отбытых ним в тюрьме 8 лет и 6 месяцев. Поэтому суд не может сделать вывод, что тот своим отношением к труду доказал о своем исправлении.
С таким решением не согласился ни сам осужденный, ни его защитник. В своих апелляционных жалобах они просили отменить решение Роменского горрайонного суда. В обосновании жалоб речь шла о том, что «отказывая в условно-досрочном освобождении, суд нарушил право осужденного на свободу, предусмотрено ст.5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», поскольку труд апеллянта на производстве учреждения и его заработная плата, как критерии исправления, не предусмотрены законом. Кроме того, на момент рассмотрения судом он не имел дисциплинарных взысканий, а также просил учесть, что женился и хочет иметь полноценную семью.
Рассмотрев апелляционные жалобы, суд оставил без изменений решение местного суда, а апелляционные жалобы соответственно без удовлетворения. По мнению коллегии судей первой инстанции при рассмотрении дела надлежащим образом исследовал все необходимые условия для условно-досрочного освобождения осужденного и обосновал свой отказ в удовлетворении представления, сообщает пресс-служба суда.
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