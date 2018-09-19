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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17181

В Сумах две фуры перегородили путь троллейбусам

Две грузовые фуры, оставленные водителями без присмотра в районе ул. 8 Марта, делают невозможным движение троллейбусов.

Поэтому временно троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Троллейбусы

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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