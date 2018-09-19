В Сумах две фуры перегородили путь троллейбусам

Поэтому временно троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщили в КП «Электроавтотранс».
Сегодня, 16 октября, в Сумах на участке дороги по ул. Набережная р. Стрелка вышла из строя контактная сеть....
16 октября пассажиров коммунального транспорта в Сумах будут перевозить 50 троллейбусов и 23 автобуса КП «Электроавтотранс»....
В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Троицкая, которые проводит КП «Дорремстрой» троллейбус № 4...
В Сумах произошел обрыв контактной сети на перекрестке ул. Ахтырская - ул.Харьковская....
Будет решать исполком Сумского горсовета....