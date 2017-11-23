В Сумах копы ищут авто, которое чуть не сбило детей на пешеходном переходе (видео)

Событие произошло на пр. Михаила Лушпы еще 29 сентября 2018 года. Его зафиксировал в видеорегистратор другого водителя. Видео выложили на странице «Я люблю Сумы» в Фейсбуке.
Номера: AA8787KX
Модель: VOLKSWAGEN PASSAT 1.8
Год выпуска: 2008
Цвет: черный
За рулем была женщина.
Как сообщил пресс-офицер управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, сейчас все патрули ориентированы на розыск этого авто.
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