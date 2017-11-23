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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4339

В Сумах копы ищут авто, которое чуть не сбило детей на пешеходном переходе (видео)

Патрульные Сум разыскивают водителя, который едва не сбил детей на пешеходном переходе, а затем проехал на красный сигнал светофора.

Событие произошло на пр. Михаила Лушпы еще 29 сентября 2018 года. Его зафиксировал в видеорегистратор другого водителя. Видео выложили на странице «Я люблю Сумы» в Фейсбуке.

Номера: AA8787KX

Модель: VOLKSWAGEN PASSAT 1.8

Год выпуска: 2008

Цвет: черный

За рулем была женщина.

Как сообщил пресс-офицер управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, сейчас все патрули ориентированы на розыск этого авто.

Право Нарушение ПДД

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