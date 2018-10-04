Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47248

Сумские волейболисты уступили харьковчанам

Сегодня, 19 октября, в Сумы вернулась волейбольная Суперлига.

В первом матче 4-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги, который прошел в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) «ШВСМ-СумДУ» принимал харьковскую «Юракадемию». Игра завершилась победой гостей 1:3 (14-25, 25-22, 16-25, 20-25).

Завтра пройдет повторная игра. Начало в 12.00.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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