Сумские волейболисты уступили харьковчанам

В первом матче 4-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги, который прошел в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) «ШВСМ-СумДУ» принимал харьковскую «Юракадемию». Игра завершилась победой гостей 1:3 (14-25, 25-22, 16-25, 20-25).
Завтра пройдет повторная игра. Начало в 12.00.
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