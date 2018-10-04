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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59175

Исполком будет решать, менять ли асфальт во дворе четвертой школы

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить асфальтовое покрытие двора СОШ № 4».

«Асфальтовое покрытие школьного двора начальной школы № 4 (ул. Петропавловская, 102) находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Идя в школу, нужно обходить «дыры» в асфальте, чтобы не упасть и не травмироваться. Так это взрослому пройти трудно. А дети каждый день приходят из школы с обдертыми коленями. Неужели власти нет дела до развития и благоустройства учебных заведений? Неужели маленькие первоклассники не должны находиться в безопасной и комфортной среде? Поскольку сейчас происходит замена покрытия тротуаров по ул. Петропавловской, можно было бы одновременно заменить это покрытие и на территории учреждения (площадь школьного двора занимает незначительную часть, заменяемой территории всей ул. Петропавловской). Родители ежегодно обивают пороги власти по данному вопросу, но и на сегодняшний день имеем одни обещания. Чего остается ждать? Что нас все же кто-то услышит, или новых детских травм?», - писал автор петиции Борищик Вадим Иванович.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция о замене асфальтобетонного покрытия во дворе СОШ №4 в г. Сумы в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.

Сообщаем, что управлением будет подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Борищика Вадима Ивановича по замене асфальтового покрытия во дворе СОШ №4».

Данный проект решения исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».

Общество Асфальтное покрытие Петиция Школа № 4

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