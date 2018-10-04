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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27208

Жители Сумщины несут нелегальное оружие в полицию

Действием месячника добровольно сданного оружия воспользовались еще несколько жителей области.

В Роменский отдел и Путивльское отделение полиции обратились двое местных жителей, которые решили сдать незарегистрированные гладкоствольные охотничьи ружья, которые хранились у них после смерти близких родственников. В первом случае 42-летний роменчанин сдал охотничий «Зауэр». Его ровесник из Путивля принес в полицию сразу два ружья: ТОЗ-БМ калибра 16 мм и ИЖ-18Е калибра 12 мм. Теперь мужчины не только будут освобождены от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, а имеют возможность оформить его себе в пользование.

Пополнили полицейскую статистику сданного оружия и двое жителей Ахтырщини: мужчины сообщили о найденных во время пребывания в лесу охотничьих гладкоствольные ружьях. Сданное оружие марок ИЖ-18 и ТОЗ-БМ правоохранители направили на экспертное исследование, после которого будет решен вопрос или о его утилизации, или относительно переоформления «находок» на новых владельцев.

Работники полиции снова напоминают об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. И отмечают, что в случае добровольной сдачи оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, граждане освобождаются от уголовной ответственности по ч.3 этой статьи Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Месячник сдачи оружия Оружие

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